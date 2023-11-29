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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يبحث مع زعيم عربي سبل وقف إطلاق النار في فلسطين

بايدن
بايدن

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تطرق الاتصال أيضا إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات وأهميته في تعزيز العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول فاعلة لتحدي التغير المناخي تصب في مصلحة جميع دول العالم.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق بجانب ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين كونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

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