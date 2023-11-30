نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

قال إسلام محمد الناقد الرياضي، إن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غاضب من تراجع مستوى الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وأضاف إسلام محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، ومارسيل كولر المدير الفني، كانت تسودها حالة غضب من الخطيب الذي طالب كولر بالتركيز مع الأهلي خلال تلك الفترة، مؤكداً له أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

وواصل إسلام محمد، إن الاجتماع شهد السماح برحيل صلاح محسن والفرنسي موديست عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع دعم الفريق بصفقات سوبر في يناير.

وأشار إسلام محمد، أن كولر طلب من الخطيب التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، بخلاف حسم مصير ملف التونسي على معلول مع الفريق بعد تلقيه العديد من العروض السعودية.

وتابع إسلام محمد ، أن محمد عبد المنعم تلقى عرضا من نادي الدحيل القطري، لضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن المفاوضات تمت بين اللاعب ومسؤولى النادي القطري، مؤكداً أن اللاعب يضغط بقوة على الأهلي من أجل الرحيل.