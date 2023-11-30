فرج عامر: الأهلي أظهر العين الحمراء لـ كولر بعد تراجع المستوى.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف إدارة النادي الأهلي، مع المدير الفني مارسيل كولر بعد تذبذب الأداء.

وكتب عبر فيسبوك: "الأهلي أظهر العين الحمراء لكولر وطلب منه تثبيت الفريق وعدم إعطاء إجازات طويلة بدون مبرر".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعد ما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.