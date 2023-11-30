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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى يكشف عن أزمات داخل النادي الأهلي

مباراة الأهلي وسموحة
مباراة الأهلي وسموحة

أكد حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الحديث عن إجهاد لاعبي الأهلي غير صحيح خصوصا في ظل كثرة التدوير ووجود أجهزة الاستشفاء، مشيرا إلى أن الفريق يعاني هجوميا في ظل عدم وجود رأس حربة.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "هناك لاعبين ظهرت عليه الأنانية مؤخرا مثل حسين الشحات، والموسم الماضي كان الشحات مرشحا للرحيل في بداية الموسم ولكن ظهر بمستوى جيد بعد ذلك، وهناك حالة عدم توفيق لبعض العناصر أيضا وغياب كهربا مؤثر على الفريق في مباريات الدوري".

وأضاف: "صلاح محسن لعب في أندية كثيرة، وخرج معارًا لسموحة وسيراميكا كليوباترا، والأهلي رغم ذلك متمسك به، ولكن الأمر يتعلق بعقلية اللاعب".

وواصل: "دائمًا اللوم يكون على اللاعبين الذي يعطى عناصر الفريق فرص ولا يستغلوها في الملعب، وحديث المدرب بشأن عدم وجود وقت للتدريب خطأ كبير من جانبه، وعليه اصلاح الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة المقبلة وأن يتدرب الفريق على الكرات الثابتة وانهاء الهجمة بشكل جيد".

وأكمل: "أنتوني موديست لا يلعب بحماس مثل باقي اللاعبين الأوروبيين، والواضح أن لديه حالة تشبع من كرة القدم وهو غير جاهز لقيادة هجوم الأهلي".

الأهلى حسن مصطفي الزمالك حسين الشحات كهربا صلاح محسن موديست النادي الأهلي

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