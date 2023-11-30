إعلام عبري: مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار في القدس

أعلنت هيئة البث نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار عند مدخل القدس.

في حين، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنه تم تحييد مسلحين اثنين أطلقا النار عند مدخل مستوطنة راموت بالقدس وأصابا عددا من الإسرائيليين.

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.

وعلي الجانب الآخر، استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن "عوفر" العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة من المُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب "صفقة التبادل".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عامًا) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله،مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي أمام سجن "عوفر" العسكري.