تعرف على جهود الدولة لدعم المصريين في الخارج

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا، يرصد جهود الدولة لدعم المصريين في الخارج، وأهمها اطلاق سلسلة مؤتمرات المصريين بالخارج ومصر تستطيع، وإطلاق مبادرة "اتكلم عربي" لتعزيز روح الانتماء لدى المصريين بالخارج".



كما تم إطلاق مبادرة "صوت مصر في افريقيا" لاستدامة التواصل مع الجاليات المصرية، ومد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، واطلاق مبادرة "اتعلم في مصر لإيفاد أبناء المصريين بالخارج لاستكمال التعليم الجامعي والتواصل مع الشباب المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.



وتم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واصدار تطبيق الكتروني للمحفزات الاستثمارية وخدمات المصريين بالخارج، واطلاق وثيقة للتأمين على المصريين العاملين في الخارج واطلاق مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج.