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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بسيناء لحث المرأة علي دورها للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ندوة لحث المرأة علي
ندوة لحث المرأة علي المشاركة السياسية

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، ندوة  بعنوان "إنزلي شاركي ردي الجميل % لحث المرأة علي دورها في المجتمع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية   تحت رعاية المهندس هيثم رحمي الامين العام لحزب حماة الوطن  ، بحضور  عدد من سيدات مدينة العريش بشمال سيناء.


أكد زكريا نادي الطويل، أمين قسم ثالث العريش بحزب حماة الوطن، أن المرأة هي نصف المجتمع وهي الأساس، ولابد من خروجها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، لرد الجميل لدفع عجلة التنمية في شمال سيناء واستكمال الاستثمارات في سيناء ٢٠٣٠بروئية فخامة الرئيس، ونناشد المرأة بالخروج والنزول للمشاركة الفعالة وإثبات دورها .

 


وتقول هدي فاروق مذيعة بإذاعة شمال سيناء، أن ذوي الاحتياجات الخاصة  يشاركون لأول مرة في العملية الانتخابية، بجميع فئاتهم،عن طريق برايل للمكفوفين،ومترجم الإشارة للصم والبكم، والمعاون لذوى الإعاقة الحركية،مع توفير مقاعد متحركة لهم.

 كما تم تعيين أرقام لمعرفة اللجنة الانتخابية ورقم الكشف،ورقم الناخب بالكشف،١٤٠ ،٥١٥١ للدخول بالرقم القومي مع الدخول علي صفحة الهيئة الوطنية للانتخابات علي الإنترنت للتسهيل على الناخبين.

وقالت حسناء الشريف امينة  المرأه بالحزب ، ان المرأه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شغلت العديد من المناصب القيادية   ونالت العديد من المقاعد في البرلمان المصري مقارنة بما سبق من العهود مما يؤكد الدعم القوي للرئيس عبد الفتاح السيسي للمراه وهذا يجعل النزول للانتخابات ضروره حتميه كرد الجميل لما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجهودات لدعم الوطن وكذلك قوانين  لدعم المرأة

 

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برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

سيناء المراة الانتخابات الرئاسية المشاركة

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