حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء تشيد بـ المرأة الفلسطينية والسودانية

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار « العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، وتستمر حتي العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وأشادت الحملة بالتطور على مدار السنوات الماضية، وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية عام ٢٠١٤، فقد تحسنت الحالة التعليمية للمرأة في مصر، ٥٨٪؜ حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى، ٢٠٪؜ أتممن المرحلة الابتدائية.

وأكدت الاحصائيات القومية، انحفاض نسب انتشار ختان الاناث، وتأييد السيدات لها، من عمر ١٥ إلى ١٧ سنة، انخفضت من ٧٤٪؜ عام ٢٠٠٨ الي ٣٦٪؜ عام ٢٠٢١.

وأشارت الحملة أيضاً في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الثمن الذي تدفعه الفلسطينية عند الحرب، تتحمل نساء فلسطين أحمال كبيرة عند النزوح، السير على الأقدام لمسافات كبيرة، وحمل الأغراض الشخصية الثقيلة، والاعتناء بالاطفال والمسنين في ظروف قاسية وغير أمنة، كما تتحمل ضغوط كبيرة في الملاجيء المكتظة.

وكذلك تعرضت النساء وأسرهن لانتهاكات خلال الحرب بالسودان، تعرض المنازل للحرق الكامل، ونهب الممتلكات، يعاني نصف سكان السودان من نقص غذائي، وضعف الوصول للخدمات الصحية والأدوية.

وفي مواجهة العنف ضد النساء والأطفال في السودان، قدمت الدولة المصرية خدمات للتخفيف على الأشقاء، ١٥٠ مليون جنيه ميزانية للإعانات المحلية والدولية، ٢٦ مركز اغاثة، ٥.٥ طن أدوات ومستلزمات طبية، ٢٧ طن مساعدات وادوية.

eca56b30-d5d5-4e3c-9936-c47c4f697647