وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أعلن أنّ الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل في استمرارها، وأن بلاده ترغب في استمرار وقف إطلاق النار ضمن الهدنة التي تستمر لليوم السابع على التوالي.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

