إدخال شاحنات محملة بالوقود والمساعدات للفلسطينيين من معبر رفح إلى غزة

سمحت مصر بإدخال 7 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في شمال سيناء، مع استمرار للهدنة المرتدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة .



وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الدفعة الجديدة تضم 3 شاحنات تحمل 130 ألف لتر من الوقود «السولار» و4 شاحنات تضم 80 طنا من غاز الطهي للمنازل.

