سمحت مصر بإدخال 7 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في شمال سيناء، مع استمرار للهدنة المرتدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة .
وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الدفعة الجديدة تضم 3 شاحنات تحمل 130 ألف لتر من الوقود «السولار» و4 شاحنات تضم 80 طنا من غاز الطهي للمنازل.
إدخال شاحنات محملة بالوقود والمساعدات للفلسطينيين من معبر رفح إلى غزة
سمحت مصر بإدخال 7 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في شمال سيناء، مع استمرار للهدنة المرتدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة .