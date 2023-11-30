حملات أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية – كفر الشيخ - مطروح) جهودهما لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن المنوفية عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا).. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش ، الهيروين"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن مطروح تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام.. وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1,250 كيلو جرام).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.