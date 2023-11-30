بث مباشر.. استعدادات في السفارات المصرية لاستقبال المصوتين بالانتخابات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، واستعدادات في السفارات المصرية لاستقبال المصوتين في الانتخابات.



و يدلى المصريون في الخارج الجمعة المقبلة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

وحسب التوقيت فإن السفارة المصرية فى دولة نيوزيلندا ستكون أولى السفارات التى يبدأ فيها التصويت، والذى سينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة 1 ديسمبر بتوقيت نيوزيلندا -الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة- نظرا لوجود فارق توقيت بين البلدين يصل الى 13 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة، وعاصمتها ويلينجتون.

