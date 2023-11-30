البنك الأهلي المصري يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية

استضاف البنك الأهلي المصري بمقره الرئيسي كأس بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم TOTALEnergies CAF AFCON, Côte D’Ivoire 2023 ، بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والراعي الرسمي للبطولة، وذلك في إطار جولة الكأس في مصر للنسخة الأصلية من الكأس، الذي سيتنافس عليه 24 منتخباً خلال النهائيات التي ستقام في كوت ديفوار في يناير وفبراير المقبلين.



حضر الفاعلية هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري وعدد كبير من العاملين بالبنك الأهلي المصري وممثلي شركة فيزا.

حيث اشاد كريم سوس بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة فيزا على مدار السنوات الماضية في مختلف الأنشطة الترويجية المقدمة للعملاء والتي تهدف إلى تنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي، مما يدعم التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي تماشيا مع توجهات وخطط الدولة في هذا الشأن، مؤكدا على سعى البنك دائما الى توفير مزايا أكثر لعملائه خاصة أن استراتيجية البنك تستهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع المصري ومن تلك الشرائح العملاء محبى متابعة رياضة كرة القدم خاصة البطولات الدولية.



وأضاف سوس إن البنك الأهلي المصري قد أطلق حملة ترويجية تحت شعار "AFCON 2023" بالتعاون مع شركة فيزا، بداية من نوفمبر الحالي والتي استمرت حتى 30نوفمبر 2023 وذلك تزامناً مع استضافة كأس الأمم الافريقية TOTALEnergies CAF AFCON, Côte D’Ivoire 2023 بالبنك الأهلي المصري، مما يهدف إلى رفع معدلات استخدام بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات فيزا الخصم المباشر التابعة للبنك الأهلي المصري في عمليات الشراء لتشجيع العملاء على استخدام القنوات البديلة في السداد، وهو التوجه الذى يدعمه البنك المركزي، موضحا أن الحملة الترويجية تشمل فرصة الفوز بحضور عدد 2 من العملاء مباراة الافتتاح بالإضافة الى 8 جوائز قيمة تشمل TV, PlayStation 5, Home theatre…..)) مقدمة للعملاء من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية والخصم المباشر الصادرة من البنك الأهلي المصري من خلال عمليات الشراء اثناء مدة الحملة الترويجية.



ومن جانبها أعربت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر عن اعتزازها بالشراكة القوية مع البنك الأهلي المصري وتطلعها لمزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي في السوق المصري، مشيرة إلى أن استضافة الحدث في مقر البنك الأهلي المصري تعزز من شراكتهما كونه أول بنك مصري يقوم باستضافة كأس الأمم الأفريقية TOTALEnergies CAF AFCON, Côte D’Ivoire 2023 بمقره الرئيسي ضمن الجولة المقررة له، مؤكدة أن هذه الشراكة قد اثمرت عن العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، حيث تحرص شركة فيزا على دعم كافة الجهود التسويقية التي يقوم بها البنك الأهلي المصري لخدمة عملائه وتعزيز استخدام خدمات الدفع الرقمي.