الصحة العالمية: مجموع الهجمات على المستشفيات بغزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إن مجموع الهجمات على منشآت صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية: وثقنا منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718.
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إن مجموع الهجمات على منشآت صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية: وثقنا منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718.
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