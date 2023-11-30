الصحة العالمية: مجموع الهجمات على المستشفيات بغزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إن مجموع الهجمات على منشآت صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية: وثقنا منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718.



