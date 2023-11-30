أسباب ظهور الطعم المعدني في الفم

يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور بعض الطعم المعدني في الفم دون أن يعرفوا السبب في هذه الحالة الغريبة ولا علاجها.

ووفقا لما جاء موقع narayanahealth هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في ظهور طعم معدني في الفم وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

الأدوية: قد تؤدي بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية وأدوية القلب والأوعية الدموية والعوامل المضادة للغدة الدرقية، إلى ظهور طعم معدني كأثر جانبي.

أمراض الأسنان: يمكن أن تسبب مشاكل الأسنان، مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان أو الالتهابات، طعمًا معدنيًا في الفم.

نقص غذائي: يمكن أن تؤدي بعض أوجه القصور في العناصر الغذائية أيضًا إلى هذه المشكلة.

التغيرات الهرمونية: التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل يمكن أن تغير تصورات التذوق، مما يسبب طعم معدني في الفم .

الالتهابات: يمكن أن تؤدي الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو الجيوب الأنفية إلى طعم معدني في الفم بسبب التنقيط الأنفي الخلفي أو الالتهاب.

أمراض الجهاز الهضمي: أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو التهاب المعدة أو اضطرابات الكبد.