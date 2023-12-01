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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب| حظك اليوم 1 ديسمبر 2023.. الكون يوفر لك ما تحتاجه

الابراج
الابراج

مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء فطرى نادر، وقادر على السيطرة على نفسه بشكل سلس، وقادر على مواجهة أي مشكلة بكل شجاعة يحسد عليها.

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برج العقرب| حظك اليوم الأحد 26 -11-2023: استمر في الابتكار والأفكار والإبداع


برج العقرب فى حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023


مولود برج العقرب يتمتع بغموض وجاذبية شديدة، وحس مرهف حساس، ومن السهل أن يحتفظ بالأسرار ولديه عزيمة قوية ويحقق كل ما يريده مهما كانت الظروف.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
أنت تمتلك قوة أرادة على تحقيق كل أهدافك بسهولة، مما يجعلك قادر على العمل الجاد في أعمالك بشكل منتظم، لتشد الناس من حولك وتتعلم منك ومن خبراتك الكبيرة.

برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
عليك أن تحتوى شريك الحياة بشكل كافى، وتحدث معه طوال الوقت عن مشاعرك الرقيقة، حتى يعلم كم تمتلك من مشاعر مرهفة حساسة، من شدة حبك له.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا
اهتم بصحتك بشكل كبير، ومارس رياضة الجرى التي تزيد من قوتك ونشاطك، مع تناول الطعام الصحى، الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
حاول أن تجلس مع الأسرة بعض الوقت تعويضاً عن إنشغالك، مع الذهاب إلى رحلة بالخارج لزيادة الترابط الأسرى بينكم مع تكوين ذكريات سعيدة دائمة.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

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