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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 2023/11/28: حاول أن تهتم بوضعك الصحي

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


حظك اليوم برج العذراء مهنيا

على الرغم من أن الأوضاع كانت سيئة فى الفترة الماضية إلا أنك حاولت قدر الإمكان أن تتغلب على كل الأزمات التى تعرضت لها، واستطعت أن تحقق ما تريد، فمن الأفضل أن تستمر فى ذلك، حتى تتجاوز كل هذا.

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برج العذراء اليوم عاطفيا

الأوضاع جيدة إلى حد كبير، لكن عليك أن تعيد صياغة علاقتك بالحبيب، حتى تتجاوز كل الأزمات، فضلاً عن أن الحبيب فى هذه الفترة يحتاج إلى دعمك فلا تخذله.

برج العذراء اليوم صحيا

حالتك الصحية جيدة، لكن هذا ليس معناه أن تهملها، فحاول أن تهتم بوضعك الصحى أكثر من ذلك، واحرص على أن تتواصل مع طبيبك.

برج العذراء حظك اليوم خلال الفتره المقبله

يتوقع لك علماء الفلك قضاء وقت ممتع خلال الفترة المقبلة على مستوى العمل، وكذلك على مستوى علاقتك بالحبيب، فحاول فقط أن تستغل كل الفرص المتاحة لك الآن.

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