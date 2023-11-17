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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء..حظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 لاتفكر فيما لا يعكر مزاجك

برج العذراء
برج العذراء

مولود برج العذراء قوى الشخصية حنانه زائد على الجميع وعطائه دون مقابل، كما أنه يمتلك عقل مفكر في أمور حياته وبطريقة مرتبة للغاية، لذلك تعتمد الأسرة على مولود برج العذراء في الأمور التي تشهد جدل واسع.

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برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023|العازب يلتقي بشخص مميز


برج العذراء في حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


مولود برج العذراء يعشقون النجاح ويسعون إليه، صبورين جدا وطيبون للغاية، يقدرون معنى تحمل المسئولية، ولكنهم لا يثقون في الأخرين بسهولة، حريصين في التعامل وخاصة مع من يراهم لأول مرة.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي عامر منيب، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء ماليا وعاطفيا وصحيا ومهنيا.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا
مجموعة من الأخبار ستلقى على مسامع أبناء هذا البرج منها اخبار جيدة قد تغير من خريطة حياتهم على الأفضل تماما، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءً ويستطيعوا ان يخرجون من أحزانهم ويعادلون بين الحزن بالفرح الذى قد يأتيهم فيما بعد.
برج العذراء اليوم ماليا
تنصحك توقعات برج العذراء لهذا اليوم بتوخي الحذر في أموالك وتجنب القيام بعمليات شراء أو استثمارات متهورة لأنها قد لا تحقق النتيجة المرجوة ، وركز على الأهداف طويلة المدى وادخر المال للمستقبل ، وتجنب إقراض الأموال لأنها قد تؤدي إلى تعقيدات في العلاقات.
برج العذراء اليوم عاطفيا
الحب هو أفضل الأشياء التى قد تحدث لأبناء برج العذراء فى هذه الفترة، فعلاقات عاطفية قديمة ستمحى من ذاكرتهم وأخرى ستتجدد وستجدد معهم طاقة الحب المعروفة عن هذا البرج الأكثر رومانسية
برج العذراء اليوم صحيا
لا تفكر في ما يعكر مزاجك، الحالة السيئة تبعدك عن جمال الحياة والاستمتاع بها، حاول أن تتخذ من ممارسة الرياضة نهج جديد لحياتك، وخاصة رياضة المشى لمسافات طويلة ستفيدك كثيرًا.
برج العذراء حظك اليوم خلال الفتره المقبله
مع الوقت سيذوب كل سيء من حياتكم وستعودوا على حالتكم الطبيعية، وستكون حالتكم الصحية والنفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: رمادي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج العذراء
أكثر الأبراج توافق اليوم معك: برج العذراء ، الحوت
أقل الأبراج توافق اليوم: الجوزاء ، القوس. 

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