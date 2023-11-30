وزير العدل الفلسطيني: شروط حكومة الاحتلال لإنهاء الحرب دليل فشلها سياسيا

هاجم وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية على شروطه لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أنها فشل سياسى لحكومة الاحتلال.

وقال محمد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، إن تلك الشروط التى وضعها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لا تتوافق مع القانون الدولي.

حركة حماس

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن محاولات القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، أمر مرفوض تماما طبقا للقانون الدولى، فهو يمنع فض حركات المقاومة أيا كانت.

وأشار محمد الشلالدة، إلى أن الاحتلال قام بتسليح المستوطنين والمدنيين وهو أمر محرم دوليا أيضا، لافتا إلى أن الشعب الفلسطينى يقع تحت حماية اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 .

