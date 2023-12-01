إسرائيل تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة حماس.

ومنذ قليل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 8 رهائن تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة.

والمنظمة المحايدة ومقرها سويسرا مكلفة بمهمة إطلاق سراح الرهائن في غزة والفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على موقع إكس، إنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيًا، الخميس، مقابل 10 رهائن في قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، مع إدراج اسم المواطنتين الروسيتين اللتين أُفرج عنهما الأربعاء، في القائمة.

وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 23 قاصرًا و7 نساء، في حين أن المواطنين الإسرائيليين الثمانية الذين أطلق سراحهم، الخميس، ضمن الاتفاق هم قاصران و6 نساء، من بينهم مزدوجو الجنسية من المكسيك وروسيا وأوروجواي.