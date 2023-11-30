فرانس برس: حماس مستعدة لتمديد الهدنة مع إسرائيل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بأن الحركة مستعدة لتمديد الهدنة مع إسرائيل.

بدوره، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى تمديد آخر للهدنة قبل ساعات من نهايتها.

وقال بلينكن: “من الواضح أننا نريد أن نرى هذه العملية تستمر في المضي قدما… نريد يوما ثامنا وما بعده”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش مستعد لاستئناف القتال في غزة إذا لم يتم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس ليوم آخر، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.