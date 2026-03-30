القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بنطاق محافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إيهامهم بقدرته على توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" ، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط المذكور بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول – 4 شرائح هواتف محمولة – 2 محفظة إلكترونية "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 20 واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

