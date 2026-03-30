مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف حقيقة تخدير طفـ.لة وخطفها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتخدير طفلة وخطفها بإستخدام مركبة "توك توك" من أمام منزلها بصورة من شأنها إثارة الفزع بأوساط المواطنين.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو "القائم على النشر" (سائق توك توك – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) وبمواجهته أقر أن الطفلة الظاهرة بالمقطع نجلته وأضاف بقيامه بتصوير مقطع الفيديو كمشهد تمثيلى ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.