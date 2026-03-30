تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة بالمنطقة

أفاد جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، بأن وزارة الخارجية السعودية أدانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية، مؤكدة أن هذه الهجمات تعكس نهجًا عدائيًا غير مبرر تحت أي ظرف.

وأوضح الوصيف خلال رسالة على الهواء، أن البيان أشار إلى أن الهجوم الأخير أسفر عن وفاة أحد العاملين في محطة تابعة لشركات الكهرباء في الكويت، في ظل استمرار التصعيد الإيراني تجاه دول المنطقة.

وأضاف أن تحركات دبلوماسية جارية لاحتواء الأزمة، من بينها اجتماع يضم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأردن وروسيا، مع طرح دور محتمل لموسكو كوسيط، مستفيدًا من علاقاتها المتوازنة مع إيران ودول الخليج، بهدف خفض حدة التوترات المتصاعدة خلال الأيام الماضية.

