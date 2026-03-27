الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في منطقة الرياض وشظايا تسقط بمحيط موقع عسكري

محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في منطقة الرياض، وسقوط شظايا الاعتراض في محيط أحد المواقع العسكرية دون إصابات.


وفي وقت لاحق من صباح اليوم ؛أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، حيث تم اعتراض صاروخين، فيما سقطت الصواريخ الأربعة الأخرى في مياه الخليج العربي ومناطق غير مأهولة.


كما نجحت وحدات الدفاع الجوية السعودية في اعتراض وتدمير 11 مسيّرة في المنطقة الشرقية بحسب ما أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة.

وبالأمس ؛ صرح المُتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، بأنه جرى اعتراض وتدمير 39 مسيّرة في المنطقة الشرقية.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 811 طائرة مسيرة، و51 صاروخًا باليستيًا، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

