بعد إحباط الداخلية لمخطط حسم لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية.. هذه عقوبة الكيانات الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي لحركة (حسم ) الذراع المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن استعادة القيادي الإخواني علي محمود محمد عبدالونيس، المسؤول بحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان.

تفاصيل العملية

وأوضحت الوزارة في بيان بثته قناة "إكسترا نيوز" أن استعادة عبدالونيس تمت من إحدى الدول الأفريقية، مؤكدة أنه مدان في عدة قضايا إرهابية.

الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على استمرار جهودها في مكافحة الجماعات الإرهابية وملاحقة كافة العناصر المطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى العدالة، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة المواطنين.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أن الحادث وقع خلال جهود متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتها لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

تفاصيل الاشتباك

وأوضحت الوزارة أن المواجهة أسفرت عن استشهاد المواطن وإصابة الضابط، وتمكنت القوات من تحييد العناصر الإرهابية المشتبه بها وملاحقة باقي المطلوبين، في إطار العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب.

استمرار الحملات الأمنية ضد الإرهاب

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المكثفة لملاحقة جميع العناصر المنتمية للجماعات الإرهابية المسلحة، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في العمل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين من أي تهديدات إرهابية.

وحدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية والإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:

1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.