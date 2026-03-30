وكيل أول الشيوخ: الأجهزة الأمنية أظهرت يقظتها بإحباط محاولات تنظيم حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية

علق النائب اللواء أحمد العوضي ، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن على إحباط وزارة الداخلية لمخطط تنظيم حسم الإرهابي لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية.

وأكد العوضي في حواره لـ"صدى البلد" أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الدولة المصرية ضد الأعمال الإرهابية، كما أن تنظيم حسم الإرهابي قام بالعديد من العلميات الإرهابية منذ عام 2016 و2017 وحتى عام 2023 ، وكان يستهدف المنشآت أو الأهداف الاقتصادية ، بالإضافة إلى الأهداف الشرطية والتجمعات.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن إلى أن البيان الذي أذاعته قناة إكسترا نيوز أكد أنه كانت هناك استهداف لطائرة الرئيس السيسي وأن تنظيم حسم الإرهابي كان يتدرب على استخدام الصواريخ المضادة لطائرة الرئيس ليس لمجرد إحداث خسائر بشرية ومادية.