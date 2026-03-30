خبير: حركة حسم تنظيم إرهابي مسلح مستوحى من نشاطات سيد قطب.. وكان يسعى لاستهدف المتحف المصري الكبير

أكد ماهر فرغلي، خبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم حسم كان إعادة إحياء تنظيم سيد قطب، بشكل عسكري، والذي كان يقوده يحيى موسى، وعلاء السماحي، وعلي عبد الونيس والذي تم القبض عليه في الشهور الأخيرة.

وقال ماهر فرغلي، أن علي عبد الونيس كشف عن المخططات الإرهابية، التي كان يرغب في القيام بها جماعة الإخوان الإرهابية، وكان من ضمن المخططات القيام بعملية إرهابية في المتحف المصري الكبير قبل إفتتاحه.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن علي عبد الونيس تلقى تدريبات في قطاع غزة، وإنتقل للصومال وكان يتلقى تكليفات من يحيى موسى.

وأشار إلى أن حركة حسم كان لديها هدف ومؤامرات ضد الدولة، بهدف إحداث إرباك للدولة المصرية، وخاصة بعد أحداث معهد الأورام، والقيام بعمليات تخريبية، ولجان مسلحة للعمل المحترف سواء التفجير عن بعد، أو عمليات إغتيالات.