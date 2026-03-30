القومي للمرأة يُعلن صدور التقرير السنوي الحادي عشر لرصد صورة المرأة في دراما رمضان 2026

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام، صدور التقرير السنوي الحادي عشر لرصد صورة المرأة في دراما رمضان 2026، والذي يُعد أحد أهم الأدوات التحليلية لرصد اتجاهات الخطاب الإعلامي وتأثيره على تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا المرأة.

ويعكس التقرير جهدًا مؤسسيًا متواصلاً للجنة الإعلام بالمجلس، التي دأبت على إصدار تقارير دورية على مدار أكثر من عشر سنوات، بهدف ضبط البوصلة الإعلامية وتعزيز صورة المرأة بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، في إطار دوره الوطني في متابعة وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام.

رصد شامل لمختلف الأنماط الإعلامية خلال الموسم الرمضاني

اعتمد التقرير على عملية رصد وتحليل منهجية واسعة النطاق، شملت:

عدد (40) عملاً دراميًا تم عرضها عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية

عدد (200) إعلانًا تجاريًا

عدد (8) برنامجًا تليفزيونيًا

عدد (6) برنامجًا إذاعية

عدد ( 21 ) مسلسلات إذاعية

عدد (856) مادة صحفية وإعلامية

بالإضافة إلى تحليل تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالمحتوى الدرامي، وذلك وفقًا للكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة، الصادر عن المجلس القومي للمرأة والمعتمد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمرجعية أساسية في التحليل والتقييم.



مؤشرات لافتة تعكس ملامح تطور صورة المرأة

وكشف التقرير عن عدد من المؤشرات المهمة التي تعكس تطورًا نسبيًا في تناول صورة المرأة، من أبرزها:

تنامي حضور النماذج النسائية القوية والمستقلة، القادرة على اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة في المجالين المهني والمجتمعي

تعزيز صورة المرأة كشريك أساسي داخل الأسرة، بما يعكس توازنًا بين أدوارها المختلفة، تزايد توظيف الرسائل التوعوية داخل بعض الأعمال، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة وآليات الدعم والإبلاغ

في المقابل، استمرار بعض الأنماط السلبية والطرح الجدلي لعدد من القضايا، بما أثار تفاعلات مجتمعية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بروز دور الجمهور الرقمي كفاعل رئيسي في تقييم صورة المرأة، من خلال التفاعل النقدي والداعم للمحتوى

المرأة ذات الإعاقة.. تمثيل محدود يحتاج إلى معالجة أكثر عمقًا

وأشار التقرير إلى أن صورة المرأة ذات الإعاقة لا تزال تعاني من محدودية التمثيل داخل الأعمال الدرامية، حيث يغلب عليها الطابع الهامشي أو المرتبط بدور الرعاية، مع غياب واضح لنماذج بطولية فاعلة تعكس قدراتها وإمكاناتها الحقيقية، وهو ما يستدعي ضرورة تبني معالجات إعلامية أكثر إنصافًا ودمجًا لهذه الفئة.

التقرير يؤكد: الإعلام شريك رئيسي في تشكيل الوعي المجتمعي

وأكد المجلس القومي للمرأة أن نتائج التقرير تعكس الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للمرأة، بما يحتم ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تناول قضاياها، وتعزيز الرسائل الداعمة لتمكينها في مختلف المجالات.

استمرار التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية لتقديم محتوى يعكس واقع المرأة وإنجازاتها



كما شدد التقرير على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية لضمان تقديم محتوى يعكس واقع المرأة المصرية وإنجازاتها، ويسهم في دعم جهود الدولة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.



مؤشرات اتجاهات النقاد في الصحف حول تناول قضايا المرأة في دراما رمضان



أولًا: تباين الرؤى النقدية بشأن مستوى المعالجة الدرامية لقضايا المرأة

عكست التغطيات الصحفية اختلافًا ملحوظًا في تقييم النقاد للأعمال الدرامية، حيث أُشير إلى تميز بعض المسلسلات في البناء الفني وطرح القضايا، مقابل انتقادات لضعف الحبكة أو السطحية في تناول موضوعات تمس واقع المرأة والأسرة.

ثانيًا: الحضور الكثيف لقضايا الطلاق والتفكك الأسري في التحليل النقدي

أبرزت المقالات النقدية تصاعد اعتماد هذه القضايا كأداة درامية رئيسية لتحريك الأحداث، مع جدل حول مدى واقعية الطرح وتأثيره في تشكيل اتجاهات الرأي العام تجاه مؤسسة الأسرة.



ثالثًا: الإشادة بتطور عناصر الصورة البصرية وجودة الإنتاج

لفت النقاد إلى تحسن واضح في مستويات الإخراج والتصوير وتوظيف التقنيات الفنية، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالبعد الجمالي والاحترافي في صناعة الدراما المرتبطة بالقضايا الاجتماعية.



رابعًا: الدعوة إلى تقديم صورة أكثر اتزانًا وواقعية للمرأة

أكدت بعض الرؤى النقدية ضرورة الابتعاد عن النماذج النمطية أو المعالجات المبالغ فيها، والتوجه نحو إبراز أدوار المرأة المتنوعة كشريك فاعل في التنمية وصناعة القرار.



خامسًا: تأثير التفاعل الجماهيري عبر المنصات الرقمية في توجيه صناعة الدراما

أشارت تحليلات نقدية إلى تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل أولويات الإنتاج الدرامي، وتعزيز التركيز على القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بالمرأة والعلاقات الأسرية.



سادسًا: التأكيد على مسؤولية الدراما في الموازنة بين عكس الواقع والإسهام في تشكيله

برز اتجاه نقدي يدعو إلى الحفاظ على الدور التوعوي والتنويري للدراما، وعدم الاكتفاء بتقديم انعكاسات الواقع الاجتماعي دون معالجة فكرية أو قيمية تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي.



وتشير مجمل الاتجاهات النقدية في الصحف إلى أن دراما رمضان أصبحت ساحة رئيسية لطرح قضايا المرأة والأسرة، في ظل تزايد التوقعات المجتمعية بأن تسهم المعالجة الدرامية في تعزيز الوعي وبناء نماذج إيجابية داعمة لقيم التماسك والاستقرار، بما يحقق التوازن بين الجاذبية الفنية والمسؤولية الاجتماعية.