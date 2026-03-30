مباريات مانشستر سيتي في أبريل.. جدول ناري ينتظر مرموش ورفاقه

يستعد مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر أبريل، في ظل ازدحام جدول المباريات في مختلف البطولات.

ويستهل الفريق مشواره في الشهر بمواجهة مرتقبة أمام ليفربول يوم السبت 4 أبريل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بعدها، ينتقل السيتي إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ضيفًا على تشيلسي يوم الأحد 12 أبريل على ملعب “ستامفورد بريدج”، في لقاء مهم ضمن الجولة 32.

ويخوض الفريق واحدة من أبرز مباريات الشهر عندما يواجه أرسنال يوم الأحد 19 أبريل في الجولة 33، في قمة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق المنافسة على اللقب.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته في أبريل بمواجهة بيرنلي يوم الأحد 26 أبريل، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري.

ومن المحتمل أن يخوض الفريق مباراة إضافية يوم 25 أبريل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حال تأهله، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل موعد لقاء بيرنلي، ويزيد من ضغط المباريات على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.