الشباب السعودي يكشف حقيقة المفاوضات حول ضم زيزو من الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات الشباب مع أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية تواصلنا مع محمد المنجم رئيس نادي الشباب السعودي والراجل رفض المداخلة، و رفض تأكيد أو نفي ما تردد بشأن تجدد مفاوضات نادي الشباب مع زيزو.

واضاف "قائلًا إن رئيس نادي الشباب السعودي أكد أنه من المبكر حاليًا الحديث عن الصفقات الشتوية لناديه، مشيرًا إلى أن تركيز إدارة الشباب في الوقت الحالي على مسيرة الفريق في البطولات التي يشارك بها.

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية



ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي