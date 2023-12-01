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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة دينا الشربيني، خلال مشاركتها مساء أمس في مهرجان البحر الأحمر.

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وخطفت دينا الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة غير تقليدية و مختلفة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البني الفاتح و كشف التصميم عن قوامها الرشيق.

وحمل فستان دينا الشربيني توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، وبلغ  سعره 30 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا الشربيني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.

 

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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