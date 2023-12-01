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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أمير

إلهام شاهين تحتفل
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها أمير فى حفل عائلي ضم عددا من أفراد أسرتهم.

ونشرت إلهام صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليها قائلة: عقبال 100 سنه يا حبيبي وإنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك فى حياتك.

 

إلهام تتحدث عن أحدث أعمالها ألفريدو

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها حول حكاية الفريدو، والتي تعد أولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب . 

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد: ردود الأفعال التي تصلني حتي الان  أسعدتني للغاية ، ولأول مرة يحدث أجماع على دور قدمته سواء من الأشخاص الذين يحبوني  أو الأشخاص الذين لا يتفقون مع مواقفي أو ارائي، فقد وجدت حالة من الاجماع على الدور الذى لعبته في المسلسل، وفى الحقيقة انه من أكثر الاعمال التي جاءتني عنها ردود أفعال. 

 

 

وأضافت إلهام شاهين: في الأيام الأولي من عرض العمل، لم أكن أستطع النوم سبب ردي على الأشخاص الذين يعرفوني بشكل شخصي و يهنؤوني على الدور ، كما ان زملائي من الفنانين خرصوا جميعاُ على تهنئتي ، وأوجه لهم الشكر من خلال هذا اللقاء على كلماتهم واشاداتهم  التي رفعت من روحي المعنوية 

 

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين الفريدو

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