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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقمة المناخ.. أردوغان يحذر من تبعات كارثية تهدد العالم بسبب غزة

الرئيس التركي
الرئيس التركي

حذر الرئيس التركي، رجب طيب اردغان، اليوم الجمعة، من أن العالم يواجه تبعات كارثية للمجازر في غزة.

وفي كلمته أمام قادة العالم في القمة العالمية للمناخ بدولة الامارات، قال أردوغان إنه تم اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة تغير المناخ كما يجرى التخطيط لتصفير الانبعاثات في 2053.

وأضاف: "نخطط لتقليص الانبعاثات الكربونية في 2030".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الطاقة المتجددة أصبحت تمثل 55% من قدراتنا الإنتاجية".

وانطلقت اليوم، الجمعة، القمة العالمية للعمل المناخي في اكسبو ديي بدولة الإمارات وسط حضور كبير من قادة ورؤساء دول العالم، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين

وقد سلطت الصحف  الاماراتية الضوء في افتتاحياتها على انطلاق أعمال كوب 28 بمشاركة حوالي 198 دولة، مشيرة إلى أن المؤتمر حقق في أول يوم لانطلاقه واحدًا من أهم أهدافه، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، فيما أعلنت الإمارات تقديمها مبلغ 100 مليون دولار للصندوق.

وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف بمدينة «إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،أمس الخميس، العديد من قادة العالم ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، وبحث هو والضيوف العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا، الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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