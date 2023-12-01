المصريون بألمانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ الصباح|فيديو

توجه ماجد سعد رئيس الجمعية المصرية الألمانية الى القنصلية العامة بمدينة فرانكفورت لفتح باب التصويت للمصريين بالانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحا ، مؤكدا أن الجالية المصرية فى ألمانيا متحفزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ .



وناشد ماجد سعد رئيس الجمعية المصرية الألمانية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٧ الصبح المذاع على فضائية الدي ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، المصريين الحضور في هذا العرس الانتخابي خلال الثلاثة أيام، وقد استقبل ماجد سعد المصريين للانتخاب في ألمانيا ،ليري الألمان مشهد المصريين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المصرية.



وأوضح رئيس الجمعية المصرية الألمانية أن المصريين والجالية المصرية لديهم حس انتخابي عالي ومتابعين حيدين للسوشيال ميديا و ثقافة الانتخابات يدركها المواطن المصري في جميع أنحاء العالم.