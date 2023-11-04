رفضا للعدوان ودعما لفلسطين.. اندلاع مظاهرات احتجاجية في ألمانيا

نشرت صور لمظاهرات في في مدينة فرانكفورت الألمانية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس حظر ألمانيا لأنشطة الحركة مشاركة في الحرب ضد غزة، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أمس الأول، الخميس، حظر أنشطة “حماس” وكذلك شبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان: "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل".

وأضافت أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون.

وقالت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.