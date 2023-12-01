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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة سوار الغيني.. تدريبات خاصة لثنائي الزمالك زيزو ونداى

الزمالك
الزمالك

حرص أحمد مصطفى "زيزو" وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال اللاعبين الذين خاضوا مباراة مودرن فيوتشر راحة من التقسيمة الفنية بعد خوض كافة الفقرات التدريبية سواء الفنية أو البدنية.

وخاض "زيزو" ونداي  فقرة تدريبية إضافية على التسديدات من مسافات بعيدة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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