مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

يحظى ملف رعاية النابغين والمبتكرين باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، طبقا لرؤية مصر 2030. حيث تتضمن الرؤية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستند إلى المعرفة والبحث والابتكار.

وتؤكد القيادة السياسية على رعاية النابغين والمبتكرين وتطوير ودعم المواهب والقدرات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، كما تؤكد على ضرورة إنتاج المعرفة واستغلالها بصورة وظيفية، لتحقق نتاجاً يساعد في التنمية البشرية والمادية على حد سواء.

كما تحرص الدولة على الاستثمار في الموهوبين والنابغين من أجل إعداد جيل قادر على الابتكار، والتطوير، والبحث العلمى، والمشاركة فى تطوير المجتمع، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة لعام 2030 والتى يعتبر التعليم والابتكار والبحث العلمى أحد أهم ركائزها نحو التنمية.

كما تعمل الدولة جاهدةً لتعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار والإبداع، ويتم ذلك من خلال بناء جسور التواصل مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التي تضم باحثين مبدعين، بهدف نشر ثقافة الابتكار في المجتمع. حيث يعتبر البحث العلمي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والدولي.

كما تتبنى الدولة استراتيجيات وتقنيات حديثة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين الشباب على تطوير مهاراتهم، كما توفر الدعم المادي والمعنوي للمشاريع البحثية المبتكرة وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاختراعات والابتكارات العلمية.

وتعمل المجتمعات المعرفية والابتكارية على إنشاء بيئة ملائمة للتعلم المستمر وتبادل الخبرات والمعرفة ويتضمن ذلك انشاء المراكز البحثية ومراكز دعم الابتكار في الجامعات، وتنظيم الفعاليات، والمؤتمرات، وورش العمل التي تعزز التفاعل والتعاون بين أعضاء المجتمع.

كما توفر المجتمعات المعرفية والابتكارية دعماً للأفراد في مسيرتهم الابتكارية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والطب والفنون والأعمال وغيرها، بحيث يساهم هذا المجتمع في إيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأرى أن مراكز دعم الابتكار ودعم الباحثين في الجامعات، تلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الطلاب وتعزيز روح الابتكار والتميز لديهم، ويساعد توفر هذا الدعم الدائم على تحويل فترة الدراسة الجامعية إلى فرصة للتطور والنمو، كما يمنح الطلاب والخريجين الفرصة لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع ورؤية ثمار جهودهم المبذولة، ويسهم أيضًا في التنمية والازدهار المستدام في المجتمع.

في النهاية، يعمل مجتمع المعرفة والابتكار على تعزيز التعاون والتبادل الإبداعي من أجل الارتقاء بالبشرية، ويعد أساساً مهمًا لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للبلدان والمجتمعات.