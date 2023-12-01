الانتخابات الرئاسية.. لقطات من مشاركة أبناء الجالية المصرية في عمان وأوغندا

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المصريين في دولة عمان يواصلون الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل غلق صناديق الاقتراع باليوم الأول من التصويت.

وشاركت الحملة لقطات من مشاركة الجاليات المصرية في عمان بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

كما شاركت الحملة لقطات من توافد الجاليات المصرية في الخارج على لجان الاقتراع بدولة أوغندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.