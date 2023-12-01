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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المرشح عبدالفتاح السيسي نجح في معركة بقاء الدولة واستعادة الأمن والاستقرار

النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، نجح في معركة بقاء الدولة، ونجح في استعادة الأمن والاستقرار، وبعدها بدأ في بناء مؤسسات الدولة المصرية وتنمية مقدراتها.

جاء ذلك، خلال مؤتمر التيار الاصلاح الحر بالإسكندرية، بحضور كل من المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر و وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وقطاع الصعيد  سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندرية.


وأضاف، إننا لا نستطيع أن نعدد الإنجازات التي قدمها المرشح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الأخيرة، فهي لا تعد ولا تحصى وفي جميع المجالات.

وأكد، أن الانتخابات ليست محسومة ولابد من التكاتف لمساندة المرشح عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء والحفاظ على الأمن والاستقرار لهذا الوطن.

وطالب إسماعيل من المواطنين النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: "كلنا على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة للحفاظ على الأرض وعلى الوطن والأمن القومي المصري".

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