أشرف عبد الباقي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة خلال وجوده بالرياض| فيديو

أدلى الفنان أشرف عبد الباقي، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، اليوم الجمعة، وذلك خلال وجوده في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج، والمقرر أن يستمر حتى الأحد المقبل.

ويأتي تصويت أشرف عبد الباقي في الانتخابات الرئاسية، وفقا للقواعد المتعارف عليها انتخابيًا، حيث يحق له الانتخاب بالخارج، بشرط عدم التصويت مجددًا في الداخل.

من جهته، أعرب الفنان أشرف عبد الباقي، عن سعادته؛ لما وجده من حرص من الجالية المصرية في السعودية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.