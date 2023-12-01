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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تبلغ الهلال الأحمر بإيقاف شاحنات المساعدات

ارشيفي
ارشيفي

أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الهلال الأحمر الفلسطيني، وجميع المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، بدءا من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة، إلى 178 شهيدا و589 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء.

ويشار إلى أن الهدنة المؤقتة بين حماس وقوات الاحتلال، التي كان قد تم توقيعها بواسطة مصرية قطرية وأمريكية، انتهت دون تمديدها.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، قد أكد في وقت سابق، أن قوات الاحتلال استأنفت عدوانها على المدنيين، وزادت من جرائمها بمنعها للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، متجاوزة كل القوانين الدولية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس : شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة سيُفشلان كل خطط المحتل، ولن ينجح في تحقيق أهدافه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، سجلت، خلال يوم أمس، الخميس، إضافة إلى الليلة الماضية، وصباحًا، 30 حالة اعتقال، بينهم أفراد من عائلة شهيدي القدس، و18 مواطنًا من بلدة بدو شمال غرب القدس، تم اعتقالهم صباح اليوم.

وأشارت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها. إلى تلقيها بلاغات من 20 مواطناً من البلدة. لمقابلة مخابرات الاحتلال. يوم الأحد القادم.

كما بينت أيضا. ارتفاع  حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال.

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