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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الرياض أزرق.. ميتروفيتش يواصل مطاردة رونالدو

الهلال والنصر
الهلال والنصر

واصل  النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي، مطاردة نجم النصر، كريستاينو رونالدو، في سباق الهدافين بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ميتروفيتش هدفين، في مباراة ديربي الهلال والنصر، ليصل إلى الهدف رقم 13 في الدوري، وعلى بعد هدفين فقط من رونالدو 15.

وجاء هدف ميتروفيتش الأول في الدقيقة 90 من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها سالم الدوسري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ميتروفيتش برأسية من على القائم القريب سكنت المرمى، وبعدها بدقيقتين سجل ميتروفيتش الهدف الثالث للهلال والثاني له، بعد تمريرة من سافيتش وصلت إلى ميتروفيتش المتمركز يمين منطقة الجزاء فراوغ بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية سكنت المرمى.

وحقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره نادي النصر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن.

وسجل ثلاثية الهلال، كل من، سافيتش في الدقيقة 64، ثم سجل ميتروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 89 و90+2.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى النقطة 41 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 34 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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