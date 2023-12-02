مصر أكتوبر ينظم مؤتمرا من ذوي الهمم لدعم انتخاب السيسى في الإسكندرية

بمشاركة التنسيقية..

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا حاشداً تحت عنوان "لست وحدك"، اليوم الجمعة، في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من ذوي القدرات الخاصة، بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، المخصص 3 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، عدد من ممثلي لرؤساء الأحزاب المصرية، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأسر الأطفال من ذوي الهمم، وسط مشاركة 1500 مواطنا.

بدأ المؤتمر الجماهيري، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعد ذلك قدم طلاب وطالبات من ذوي الهمم الموهوبين مجموعة من الفقرات الإستعراضية والترفيهية والغنائية الوطنية، ثم تم عرض فيلم تسجيلي متضمنا الإشارة إلي ما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم ودمجهم في المجتمع.

وأعرب المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، عن سعادته بذلك الاحتفال بذوي الهمم بالتزامن مع دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مقدماً الشكر لكل المشاركين في المؤتمر الجماهيري الحاشد داخل محافظة الإسكندرية.

قال "حلمى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري، إن أكثر الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية المقبلة، من ذوي القدرات المحدودة وأهالي ذوي الهمم، وذلك بعد أن وضع الرئيس السيسي ملف خدماتهم على رأس أولويات الدولة لتحسين حياتهم ومنحهم امتيازات عديدة في كافة المجالات، ودمجهم بالمجتمع، وعزز هذه المكتسبات بتشريعات برلمانية لحماية حقوقهم بقوة القانون.

وأضاف الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بوضع ذوي الهمم علي رأس أولوياته، لافتا أعاد إليهم الإعتبار من خلال التمكين والمساواة فالحقوق واستجاب لآمالهم وعزز مكتسباتهم بالتشريع والإجراءات التنفيذية، ودعمهم في كل المحافل والمناسبات، وكانت اللفتة الأبرز عندما أعلن عام كامل لهم.

وأضاف المهندس أحمد حلمي، أن أيام الانتخابات الرئاسية ستكون أيام رد الجميل بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لاستكمال مسيرة دعم أبنائنا من ذوي الهمم، من أجل المزيد من المكتسبات والتشريعات والخدمات، لذوي الهمم وأصحاب القدرات المحدودة لهم ولأسرهم، ولذلك علينا جميعا التكاتف من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول لصناديق الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا ومستقبل بلادنا.