شاهد.. إغلاق صناديق بعد انتهاء التصويت في ألمانيا والكويت والسعودية وفرنسا وسويسرا

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لقطات من إغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت باليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج وذلك في ألمانيا والكويت والسعودية وفرنسا وسويسرا.

صور مشاركة أبناء الجاليات المصرية



وقالت الحملة يمكنكم مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.