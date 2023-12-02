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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تيسير مطر: التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية استقرار للمنطقة بالكامل

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

علق النائب تيسير مطر، عضو مجلس النواب ورئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، علي مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية الذي بدأ صباح اليوم.

وقال "الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية"، في مداخلة هاتفية لبرنامج " أخر النهار "، مساء اليوم الجمعة ، عبر فضائية " النهار"، إن التصويت في  انتخابات الرئاسة المصرية يعتبر استقرار لمنطقة الشرق الاوسط بالكامل وليس مصر فقط.

ووصف النائب تيسير مطر، بأن مشاركة المصريين في  انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج يعتبر ملحمة وطنية يسطرها جميع المصريين في الخارج حباً في الوطن.

وأشار بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صمام الأمان بالنسبة للمصريين سواء في الخارج أو الدخل وهو ما جعل المصريين يلتفون حوله في كل شيء، مردفا الي أن الرئيس السيسي أعاد مصر الي الساحة العالمية والدولية مرة اخري وجعل لمصر مكانتها المرموقة بين دول العالم.

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