صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صافرات الإنذار دوت في محيط غزة.

كما تجدد القصف الصاروخي تجاه مستوطنات غلاف غزة بجانب تكثيف قوات الاحتلال من غارات شرقي المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة.

فيما كثفت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفها لساحل خان يونس حيث تسبب القصف الإسرائيلي علي منزلين في بلدة القرارة.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الأمس 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء شهداء.

يشار إلى أن الهدنة المؤقته بين حماس وقوات الاحتلال التي كان قد تم توقيعها بواسطة مصرية قطرية وأمريكية بدون تمديدها.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق قد أكد في وقت سابق ان قوات الاحتلال استأنفت عدوانها على المدنيين وزاد من جرائمه بمنعه للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح متجاوزاً كل القوانين الدولية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس : شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة سيفشلان كل خططه ولن ينجح في تحقيق أهدافه.

كما بينت هيئة شؤون الاسري ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال