نشرة المرأة والصحة| كيف احتفلت رانيا يوسف في عيد ميلادها الـ50.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

في عيد ميلادها الـ 50.. كيف احتفلت رانيا يوسف به| صور

شاركت رانيا يوسف جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور ظهرت فيها داخل أحد المطاعم وأمامها قطعة حلوى وبها شمعة؛ احتفالا بعيد ميلادها الـ50.

بـ خصر منحوت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بفيديو جديدا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر، بعد افتتاحه.

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور لها، من خلال حضورها ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

تعتاد ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.