بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور لها، من خلال حضورها ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتألقت ريا أبى راشد، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأحمر الناري اللامع كشف عن خصرها المنحوت و اناقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ريا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ريا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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