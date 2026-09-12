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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: تكريم النماذج التعليمية المخلصة يعيد للمعلم مكانته ويحفظ كرامته

النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أشادت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتكريم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكل من نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية، وصالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، تقديرًا لجهودهما المتميزة وعطائهما المخلص في أداء رسالتهما التربوية.

وأكدت عطا الله أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على حفظ كرامة المعلم وتقدير دوره المحوري في بناء الأجيال، كما تبعث برسالة واضحة إلى جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بأن الإخلاص والتميز وتحمل المسؤولية محل تقدير واهتمام.

وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إن تكريم النماذج المتميزة لا يقتصر على التقدير المعنوي لأصحابها، بل يسهم في ترسيخ ثقافة الثواب وتحفيز المعلمين والقيادات التعليمية على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وشددت النائبة على أهمية استمرار هذا النهج والتوسع في اكتشاف وتكريم النماذج المخلصة والمتميزة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المدارس المصرية تزخر بالكفاءات التي تستحق الدعم والتقدير وتسليط الضوء على تجاربها الناجحة.

واختتمت عطا الله بالتأكيد على أن الحفاظ على مكانة المعلم وتقدير أصحاب العطاء يمثلان ركيزة أساسية لأي تطوير حقيقي للتعليم، قائلة: «حين يشعر المعلم بالتقدير والاحترام، يصبح أكثر قدرة على العطاء وأداء رسالته في بناء أجيال قادرة على صناعة المستقبل».

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدير مدرسة برقطا الإعدادية كفر شكر القليوبية النائبة عبير عطا الله

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